Вход Вулкан Делюкс

В закладки

Рекордно быстрая регистрация
за 15 секунд

Зарегистрироваться

Получите до 50 000 ₽
на первый депозит!

Получить бонус

Бархатный сезон
100 000 руб. в турнире сентября

Участвовать

Новый сезон, новые цели
Золотая пора подарков

Выполнить цели

Пульс «Вулкана »

Слоты
Игровой автомат Columbus
Играть Демо
461333₽
Сегодня сделано ставок на сумму
23
Сегодня в этом слоте играло человек
Columbus
Игровой автомат Always Hot Deluxe
Играть Демо
645990₽
Сегодня сделано ставок на сумму
56
Сегодня в этом слоте играло человек
Always Hot Deluxe

Рекордно быстрая
регистрация за 15 секунд!

Регистрация
Игровой автомат Leprechaun Hills
Играть Демо
324538₽
Сегодня сделано ставок на сумму
54
Сегодня в этом слоте играло человек
Leprechaun Hills
Игровой автомат Golden Book
Играть Демо
591099₽
Сегодня сделано ставок на сумму
13
Сегодня в этом слоте играло человек
Golden Book
Игровой автомат Columbus Deluxe
Играть Демо
430756₽
Сегодня сделано ставок на сумму
78
Сегодня в этом слоте играло человек
Columbus Deluxe
Игровой автомат Gorilla
Играть Демо
426630₽
Сегодня сделано ставок на сумму
100
Сегодня в этом слоте играло человек
Gorilla
Игровой автомат Wild Dragon
Играть Демо
669182₽
Сегодня сделано ставок на сумму
46
Сегодня в этом слоте играло человек
Wild Dragon
Игровой автомат Diamond Cats
Играть Демо
477697₽
Сегодня сделано ставок на сумму
55
Сегодня в этом слоте играло человек
Diamond Cats
Игровой автомат Queen of Hearts
Играть Демо
560674₽
Сегодня сделано ставок на сумму
73
Сегодня в этом слоте играло человек
Queen of Hearts
Игровой автомат King of Cards
Играть Демо
478921₽
Сегодня сделано ставок на сумму
91
Сегодня в этом слоте играло человек
King of Cards
Игровой автомат Gladiator: Road to Rome
Играть Демо
918157₽
Сегодня сделано ставок на сумму
24
Сегодня в этом слоте играло человек
Gladiator: Road to Rome
Игровой автомат Gonzo's Quest
Играть Демо
726444₽
Сегодня сделано ставок на сумму
95
Сегодня в этом слоте играло человек
Gonzo's Quest
Игровой автомат Sharky
Играть Демо
1116044₽
Сегодня сделано ставок на сумму
85
Сегодня в этом слоте играло человек
Sharky
Игровой автомат Goldilocks & Wild Bears
Играть Демо
692684₽
Сегодня сделано ставок на сумму
70
Сегодня в этом слоте играло человек
Goldilocks & Wild Bears
Игровой автомат Twin Spin
Играть Демо
364762₽
Сегодня сделано ставок на сумму
76
Сегодня в этом слоте играло человек
Twin Spin
Игровой автомат Blood Suckers touch
Играть Демо
743419₽
Сегодня сделано ставок на сумму
53
Сегодня в этом слоте играло человек
Blood Suckers touch
Игровой автомат Bars and Sevens
Играть Демо
923781₽
Сегодня сделано ставок на сумму
54
Сегодня в этом слоте играло человек
Bars and Sevens
Игровой автомат Crazy Fruits
Играть Демо
652244₽
Сегодня сделано ставок на сумму
72
Сегодня в этом слоте играло человек
Crazy Fruits
Игровой автомат Lucky Twins
Играть Демо
779548₽
Сегодня сделано ставок на сумму
34
Сегодня в этом слоте играло человек
Lucky Twins
Игровой автомат Narcos
Играть Демо
892322₽
Сегодня сделано ставок на сумму
77
Сегодня в этом слоте играло человек
Narcos
Игровой автомат 777 Gems Respin
Играть Демо
1145934₽
Сегодня сделано ставок на сумму
96
Сегодня в этом слоте играло человек
777 Gems Respin
Игровой автомат Party Time
Играть Демо
1039973₽
Сегодня сделано ставок на сумму
32
Сегодня в этом слоте играло человек
Party Time
Игровой автомат Guns 'N' Roses
Играть Демо
576847₽
Сегодня сделано ставок на сумму
23
Сегодня в этом слоте играло человек
Guns 'N' Roses
Игровой автомат Alcatraz
Играть Демо
1039762₽
Сегодня сделано ставок на сумму
18
Сегодня в этом слоте играло человек
Alcatraz
Игровой автомат River Queen
Играть Демо
702926₽
Сегодня сделано ставок на сумму
71
Сегодня в этом слоте играло человек
River Queen
Игровой автомат Pyramid
Играть Демо
1120152₽
Сегодня сделано ставок на сумму
45
Сегодня в этом слоте играло человек
Pyramid
Игровой автомат Warlords - Crystal of Power
Играть Демо
665075₽
Сегодня сделано ставок на сумму
98
Сегодня в этом слоте играло человек
Warlords - Crystal of Power
Игровой автомат Pharaoh's Ring
Играть Демо
809426₽
Сегодня сделано ставок на сумму
10
Сегодня в этом слоте играло человек
Pharaoh's Ring
Игровой автомат Dragons Treasure
Играть Демо
479546₽
Сегодня сделано ставок на сумму
91
Сегодня в этом слоте играло человек
Dragons Treasure
Игровой автомат Oliver's Bar
Играть Демо
674834₽
Сегодня сделано ставок на сумму
77
Сегодня в этом слоте играло человек
Oliver's Bar
Игровой автомат Kek$
Играть Демо
799453₽
Сегодня сделано ставок на сумму
92
Сегодня в этом слоте играло человек
Kek$
Игровой автомат Just Jewels Deluxe
Играть Демо
851273₽
Сегодня сделано ставок на сумму
79
Сегодня в этом слоте играло человек
Just Jewels Deluxe
Игровой автомат Diamond Cats
Играть Демо
352810₽
Сегодня сделано ставок на сумму
6
Сегодня в этом слоте играло человек
Diamond Cats
Игровой автомат Dead or Alive 2 Feature Buy
Играть Демо
717817₽
Сегодня сделано ставок на сумму
98
Сегодня в этом слоте играло человек
Dead or Alive 2 Feature Buy
Игровой автомат Book of Ra
Играть Демо
468680₽
Сегодня сделано ставок на сумму
86
Сегодня в этом слоте играло человек
Book of Ra
Игровой автомат Crazy Monkey
Играть Демо
967820₽
Сегодня сделано ставок на сумму
42
Сегодня в этом слоте играло человек
Crazy Monkey
Игровой автомат Wild Shark
Играть Демо
508344₽
Сегодня сделано ставок на сумму
34
Сегодня в этом слоте играло человек
Wild Shark
Игровой автомат Lucky Lady's Charm Deluxe
Играть Демо
442003₽
Сегодня сделано ставок на сумму
96
Сегодня в этом слоте играло человек
Lucky Lady's Charm Deluxe
Игровой автомат Resident
Играть Демо
991402₽
Сегодня сделано ставок на сумму
83
Сегодня в этом слоте играло человек
Resident
Игровой автомат Bananas Go Bahamas
Играть Демо
969870₽
Сегодня сделано ставок на сумму
94
Сегодня в этом слоте играло человек
Bananas Go Bahamas
Игровой автомат Book of Ra Deluxe
Играть Демо
1024458₽
Сегодня сделано ставок на сумму
75
Сегодня в этом слоте играло человек
Book of Ra Deluxe
Игровой автомат Gnome
Играть Демо
878403₽
Сегодня сделано ставок на сумму
28
Сегодня в этом слоте играло человек
Gnome
Игровой автомат Lucky Lady's Charm
Играть Демо
798458₽
Сегодня сделано ставок на сумму
40
Сегодня в этом слоте играло человек
Lucky Lady's Charm
Игровой автомат Dolphin's Pearl Deluxe
Играть Демо
1031885₽
Сегодня сделано ставок на сумму
83
Сегодня в этом слоте играло человек
Dolphin's Pearl Deluxe
Игровой автомат Lucky Haunter
Играть Демо
414086₽
Сегодня сделано ставок на сумму
85
Сегодня в этом слоте играло человек
Lucky Haunter
Игровой автомат Fruit Cocktail
Играть Демо
1000057₽
Сегодня сделано ставок на сумму
9
Сегодня в этом слоте играло человек
Fruit Cocktail
Игровой автомат Rock Climber
Играть Демо
391376₽
Сегодня сделано ставок на сумму
96
Сегодня в этом слоте играло человек
Rock Climber
Игровой автомат Dolphin's Pearl
Играть Демо
510070₽
Сегодня сделано ставок на сумму
56
Сегодня в этом слоте играло человек
Dolphin's Pearl
Игровой автомат Island
Играть Демо
1099619₽
Сегодня сделано ставок на сумму
93
Сегодня в этом слоте играло человек
Island
Игровой автомат Gonzo's Quest
Играть Демо
944348₽
Сегодня сделано ставок на сумму
9
Сегодня в этом слоте играло человек
Gonzo's Quest
Игровой автомат Book of Ra Deluxe
Играть Демо
792559₽
Сегодня сделано ставок на сумму
6
Сегодня в этом слоте играло человек
Book of Ra Deluxe
Игровой автомат Gonzos Quest touch
Играть Демо
1063639₽
Сегодня сделано ставок на сумму
24
Сегодня в этом слоте играло человек
Gonzos Quest touch
Игровой автомат Allways Fruits
Играть Демо
788671₽
Сегодня сделано ставок на сумму
75
Сегодня в этом слоте играло человек
Allways Fruits
Игровой автомат Finn & the Swirly Spin
Играть Демо
932809₽
Сегодня сделано ставок на сумму
80
Сегодня в этом слоте играло человек
Finn & the Swirly Spin
Игровой автомат Wolf Gold
Играть Демо
1007737₽
Сегодня сделано ставок на сумму
74
Сегодня в этом слоте играло человек
Wolf Gold
Игровой автомат Wild Warrior
Играть Демо
562841₽
Сегодня сделано ставок на сумму
28
Сегодня в этом слоте играло человек
Wild Warrior
Игровой автомат Book of Ra Deluxe 6
Играть Демо
1043986₽
Сегодня сделано ставок на сумму
63
Сегодня в этом слоте играло человек
Book of Ra Deluxe 6
Игровой автомат Wild Wild West
Играть Демо
664257₽
Сегодня сделано ставок на сумму
55
Сегодня в этом слоте играло человек
Wild Wild West
Игровой автомат Starburst
Играть Демо
712214₽
Сегодня сделано ставок на сумму
61
Сегодня в этом слоте играло человек
Starburst
Игровой автомат 100 Joker Staxx
Играть Демо
363114₽
Сегодня сделано ставок на сумму
78
Сегодня в этом слоте играло человек
100 Joker Staxx
Игры казино
Live казино
Игровой автомат ALGnet
Без учета бонусных средств, сбора баллов и очков опыта.
ALGnet
Игровой автомат TVbet
Без учета бонусных средств, сбора баллов и очков опыта.
TVbet
Игровой автомат BlackJack
Без учета бонусных средств, сбора баллов и очков опыта.
BlackJack
Игровой автомат Holdem Poker
Без учета бонусных средств, сбора баллов и очков опыта.
Holdem Poker
Логические игры
Игровой автомат Нарды
Играть Демо
809159₽
Сегодня сделано ставок на сумму
77
Сегодня в этом слоте играло человек
Нарды
Игровой автомат Crazy Monkey
Играть Демо
332789₽
Сегодня сделано ставок на сумму
17
Сегодня в этом слоте играло человек
Crazy Monkey
Игровой автомат Морской бой
Играть Демо
837897₽
Сегодня сделано ставок на сумму
84
Сегодня в этом слоте играло человек
Морской бой

Больше игр с живыми дилерами!
Играй на рубли!

Играть

Рекордно быстрая
регистрация за 15 секунд!

Регистрация

Возник вопрос? Мы вам поможем!

Служба поддержки

Вход Вулкан Делюкс

Один из крупнейших лицензированных гемлинговых сервисов, принимающий игроков из России и других стран — онлайн казино Вулкан Делюкс. Регистрация на сайте открывает доступ к полному функционалу: активация и отыгрыш бонусов, внесение депозита и вывод выигрышей, техническая поддержка 24/7, главное – широкий выбор игровых автоматов и настольных игр с высокой отдачей. Для входа в Вулкан Делюкс достаточно использовать логин и пароль, сформированные во время создания аккаунта – игра на слотах откроется не только в демоверсии, но и в режиме ставок на реальные деньги.

Алгоритм входа в казино Вулкан Делюкс

Сервис доступен в основной (ПК-браузеры) и в мобильной версии, что позволяет зарегистрированным клиентам в любой момент запустить барабаны понравившегося слота. На сайте Вулкан Делюкс вход осуществляется в один клик – для этого нужно сохранить данные учетной записи в браузере, либо внести адрес в закладки. Система автоматически подыщет актуальное зеркало, подготовленное на случай блокировки провайдером, долгого ожидания или самостоятельных усилий не предвидится.

Единственное, что нужно для входа в Вулкан Делюкс, помимо подключения к Интернету – реквизиты профиля. Регистрация в онлайн казино не займет много времени, поскольку сервис максимально упростил форму и требования, предъявляемые к новым клиентам. Детально заняться учетной записью придется во время оформления заявки на вывод денежных средств, на получение стартового бонуса для игры в слоты требуется пара минут.

Слоты и настольные игры, доступные после входа

В игровом зале Вулкан Делюкс представлены лицензионные игровые автоматы от ведущих разработчиков софта для гемблинга, включая такие компании, как Igrosoft, Novomatic и Evoplay. Основной акцент сделан на слотах. Библиотека разделена на несколько секций, где собраны самые популярные аппараты, горячие новинки, столы (рулетка, баккара, блэджек), другие развлечения.

Для незарегистрированных пользователей доступны демоверсии – игра ведется на виртуальные кредиты, начисляемые казино. Это бесплатно, конфиденциально, никак не связано с риском.  Получить полный спектр эмоций от онлайн гемблинга на реальные деньги позволяет вход в профиль Вулкан Делюкс, после которого открывается доступ к пополнению счета, размещению ставок и выводу выигрышей. Регистрация на сайте казино автоматически делает посетителей участниками программы лояльности, где каждое повышение статуса дает новые привилегии и бонусы.